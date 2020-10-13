Rolls-Royce лишили светящейся фигурки 'Дух экстаза'

Светящаяся в темноте фигурка "Дух экстаза" оказалась под запретом.

Об этом сообщает The Daily Mail. Напомним, что статуэтка с 1923 года является неотъемлемой частью всех автомобилей Rolls-Royce. С 2016 года появилась возможность заказать миниатюрную скульптуру из матового хрусталя со встроенной подсветкой.

Данная опция была доступна по цене 3,5 тысячи фунтов покупателям седанов Phantom и Ghost, купе Wraith, кабриолета Dawn и кроссовера Cullinan. Оказалось, что согласно директиве Евросоюза UNECR48 "Единообразные положения, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации", такой элемент считается недопустимым, поскольку является источником светового загрязнения.

Департамент транспорта Великобритании, который осуществляет надзор за Агентством по сертификации транспортных средств (VCA), также подчеркнул, что использование на автомобилях каких-либо светящихся элементов, кроме светотехники, запрещено и такие машины не могут быть сертифицированы.

Клиентам, которые уже заказали автомобиль и оплатили эту опцию, предложат либо вернуть средства, либо заменить на любой другой вариант фигурки без подсветки. А на автомобилях, где она уже установлена, компания будет вынуждена отключить подсветку "Духа экстаза" во время ближайшего ТО.

Впервые светящийся "Дух экстаза" представили в 2016 году на концепт-каре Rolls-Royce 103EX. В том же году оригинальная фигурка появилась в списке опций, но теперь она объявлена "вне закона".

По словам украинского представительства компании – Rolls-Royce Motor Cars Kyiv – данная опция у нас в стране недоступна, но и популярностью у многочисленных покупателей Rolls-Royce в прежние годы не пользовалась.

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