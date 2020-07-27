Rolls-Royce готовит новое поколение модели Ghost

Как сообщает пресс-служба производителя, новый Ghost дебютирует осенью нынешнего года.

Новинка придет на смену предшественнику, дебютировавшему в 2009 году и ставшему самой успешной моделью за всю 116-летнюю историю марки.

ЧИТАЙТЕ: Rolls-Royce отметился рекордными продажами в Украине и мире

Срок презентации новинки был перенесен в связи с пандемией коронавируса. По словам руководителя компании Торстена Мюллера-Отвоса, "клиенты высказали интерес к минимализму в дизайне". "Вкусы клиентов демонстрируют тренд в сторону сдержанности и упрощения – предметы роскоши, которые не кричат, а шепчут. Наши клиенты стремятся к чистоте в дизайне, отказываясь от очевидных и ненужных украшательств, излишнего усложнения", – комментирует Мюллер-Отвос.

Рендер нового Rolls-Royce Ghost. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Напомним, что работа над новым поколением Ghost стартовала 5 лет назад. Единственными элементами, которые по словам руководителя RR останутся неизменными, это фигурка "Дух экстаза" и зонтики в дверях. Все остальное будет полностью изменено.

ЧИТАЙТЕ: Rolls-Royce выпустит 50 "Серебряных пуль"

Rolls-Royce Ghost дебютировал в 2009 году и стал самой продаваемой моделью марки за всю ее историю. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Цифровая презентация нового Ghost состоится осенью. Ожидается, что автомобиль будет построен на платформе флагманского седана BMW 7-серии. Из интересных особенностей новинки –инновационная система очистки воздуха в салоне, активацию которой можно будет программировать через мобильное приложение.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Rolls-Royce зашифровала тайное послание в модели Wraith Kryptos.