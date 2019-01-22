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Дети на дорогах: в Украине предложили ввести жесткие штрафы для родителей

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Безопасность детей на украинских дорогах необходимо обеспечить жесткими методами. Пример стоит взять с балтийских стран, в частности с Финляндии.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил инициатор кампании "За безопасные дороги", директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко. По его словам, за рубежом уже давно внедрено правило касательно детских светоотражающих жилетов, которые там носят даже в дневное время.

"Светоотражающие средства для детей являются очень важными. Такими же важными, как и детские кресла, за отсутствие которых сегодня у нас вообще нет штрафов", – подчеркнул Шевченко.

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Он также выразил мнение, что штрафы за не ношение светоотражающих элементов должны быть достаточно крупными. В противном случае они будут просто неэффективными.

Дети на дорогах: в Украине предложили ввести жесткие штрафы для родителей

"Вообще, штрафы – это не плата за право нарушать. Это то, от чего человек может изменить свое поведение. По моему мнению, штрафы меньше нескольких сотен гривен ни на кого не действуют. Например, сегодня штраф за непристегнутый ремень безопасности – 51 гривня. Он ни на кого не повлияет, даже если человека штрафуют несколько раз", – заверил активист.

"Разумеется, их должны платить родители. А если дети находятся под опекой учителя, то возможно, учитель", – подвел итог Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году на украинских дорогах появятся радары trucam и камеры наблюдения. Также начнут работу коммунальные инспекторы, которые будут выписывать штрафы за неоплаченную парковку.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVДороги в Украине
Персона
Тарас Шевченко
Место
Украина
Теги
ПДДУкраинадорогидети
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