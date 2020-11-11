Rezvani официально представил новый 6-колесный вездеход

Американская компания Rezvani официально представила новый 6-колесный внедорожник Hercules 6×6.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль построен на базе пикапа Jeep Gladiator и продолжает развитие темы гипервездеходов марки Rezvani. В частности, от двухосного Rezvani Tank автомобиль унаследовал грузовую платформу длинной 2438 мм.

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Автомобиль получил дополнительную светодиодную "люстру" на крыше, собственный дизайн задней части, оригинальные легкосплавные диски бронзового цвета с внедорожной резиной внешним радиусом 37 дюймов, гоночную подвеску Fox и мосты Dana 60.

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Салон Hercules 6×6 получил комбинированную отделку из кожи Nappa и замши, а развлекать водителя и его спутников будет премиальная аудиосистема Alpine с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay.

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

В базовой версии под капотом располагается 3,6-литровый мотор Pentastar V6 мощностью 289 л.с. и крутящим моментом 353 Нм. Также покупатели могут заказать версию с 3-литровым турбодизелем EcoDiesel V6, который развивает мощность 264 л.с. и крутящий момент в 600 Нм.

Для любителей "экзотики" компания готова предложить 6,4-литровый HEMI V8, который имеет в своем арсенале 507 л.с., а если и этого покажется недостаточно, то в портфолио модели есть компрессорный V8.

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Объем мотора увеличили до 7 литров, установили новые поршни, распредвалы и кованный спортивный коленвал. Благодаря всем этим изменениям и новым настройкам V8 развивает гигантские мощность (1318 л.с.) и момент (1341 Нм).

Три "обычных" мотора предлагаются на выбор с 8-ступенчатым "автоматом" или 6-ступенчатой "механикой". С самым мощным моторов устанавливается исключительно 8-ступенчатаая АКП от недавно представленного пикапа Ram 1500 TRX. Все версии Hercules 6×6 оснащаются полноприводной трансмиссией, которая позволяет выбирать режимы движения 6×2, 6×4 или 6×6.

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Для особо важных персон компания предлагает версию Military Edition, которая защищает водителя и пассажиров кевларовыми бронеплитами и пуленепробиваемыми стеклами. Также броневик имеет шины run flat, самовосстанавливающийся бензобак, защиту днища от ударной волны и противоминною защиту.

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Также машина получит силовой бампер, усиленную подвеску, ручки дверей с электроприводами и систему создания дымовой завесы. В списке опций есть система ночного видения с тепловизором, интерком, дополнительная светотехника и комплект оборудования для оказания первой медицинской помощи.

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Стоимость шестиколесного вездехода варьируется от $225 тысяч за базовую версию до $325 тысяч за бронированный Military Edition со стандартным 3.6 Pentastar V6. За турбодизель придется доплатить $40 тысяч, а топовый 7-литровый мотор обойдется дополнительно в $249 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hennessey анонсировала выпуск шестиколесного "динозавра" VelociRaptor 6х6.