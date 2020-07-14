Ретропробегом по карантину: COVID-19 не повод отказываться от туризма

Энтузиасты ретро движения из Харькова на 63-летнем британском Ford Consul решили на личном примере показать, что пандемия коронавируса – не повод отказывать себе в радости человеческого общения и знакомства с родной страной.

1957 Ford Consul II. Фото: obozrevatel.com

Как отметил организатор и идейный вдохновитель автопробега Дмитрий Харченко, "мы хотим показать важность поддержки жителями Украины местных туристических объектов и инициатив, учитывая спад в индустрии туризма и падения доходов на фоне пандемии и экономического кризиса".

1957 Ford Consul II. Фото: obozrevatel.com

За 21 день экипаж намерен преодолеть дистанцию порядка 3200 км. После посещения Полтавы, Чернигова и Киева, участники пробега побывают в Ривно, Дубно, Львове, Ивано-Франковске и на горнолыжном курорте Буковель. На обратном пути в родной Харьков экипаж ожидают в Тернополе, Виннице, Хмельницком, Умани, Жашкове, Белой Церкви и Лубнах. Треть маршрута уже пройдена, но впереди еще немало интересных встреч и знакомств с достопримечательностями нашей необъятной Украины.

1957 Ford Consul II. Фото: obozrevatel.com

Уникальной особенностью пробега стал автомобиль, на котором едут путешественники. Этот экземпляр английского Ford Consul II (1956-1962) был изготовлен в далеком 1957 году. Несколько таких неприметных седанов использовались сотрудниками посольства Великобритании в СССР. Когда срок его службы Ее Величеству истек, автомобиль был продан через комиссионный магазин в Москве и отправился к новому владельцу в Луганск. Там он и был приобретен его нынешним владельцем 8 лет назад. С тех пор она неоднократно участвовала в различных ретро слетах и фестивалях. На сегодняшний день это единственный экземпляр Ford Consul II в Украине.

1957 Ford Consul II. Фото: obozrevatel.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила новое семейство внедорожников Bronco, включая компактный вездеход Bronco Sport.