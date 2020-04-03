36-летние внедорожники Toyota продаются как горячие пирожки

Старый конь борозды не портит. Справедливость этого подтверждает Toyota, которая предлагает покупателям в ОАЭ и ЮАР свои "олдскульные" Land Cruiser 70 Series (J70).
За последние два десятилетия кроссовера и SUV прочно удерживают лидирующие позиции в списке бестселлеров, однако, по-настоящему крутых внедорожников можно пересчитать по пальцам одной руки. К счастью, устойчивый спрос стимулирует компанию Toyota сохранить в модельной гамме классический рамный вездеход Land Cruiser 70, дебютировавший в 1984 году.
Например, в ЮАР Toyota продает спецверсию Land Cruiser 79 4.5D V8 D/C Namib, созданную на базе модели 70 серии.
Land Cruiser 79 4.5D V8 D/C Namib
toyota.co.za
Land Cruiser 79 4.5D V8 D/C Namib
toyota.co.za
Land Cruiser 79 4.5D V8 D/C Namib
toyota.co.za
В ОАЭ предлагается похожая модификация с немного иным дизайном передней части. Покупатели могут выбирать между короткобазным трехдверным цельнометаллическим кузовом или двумя версиями пикапа с 2- или 4-верной кабиной.Цена стартует с отметки в $38 590.
Toyota Land Cruiser 70 для ОАЭ
toyota.ae
Toyota Land Cruiser 70 для ОАЭ
toyota.ae
Toyota Land Cruiser 70 для ОАЭ
toyota.ae
Главное отличие южноафриканской и арабской версий – в двигателе. Первая оснащается 4,5-литровыйм турбодизелем, развивающим мощность 205 л.с. и 430 Нм.
Гамма Land Cruiser 70 Series для рынка ЮАР
toyota.co.za
А версия для ОАЭ получила 4-литровый бензиновый V6, показатели которого 231 л.с. и 363 Нм. Он агрегатируется с 5-ступенчатой "механикой".
Toyota Land Cruiser 70 Pick-Up для ОАЭ
toyota.ae
Toyota Land Cruiser 70 Pick-Up для ОАЭ
toyota.ae
Интересно, что Toyota также продает модель FJ Cruiser. Этот вездеход в стиле ретро предлагают в ОАЭ за $40 020. Он также оснащается 4-литровым бензиновым V6, но в более мощном варианте – 273 л.с. и 380 Нм.
2020 Toyota FJ Cruiser
toyota.ae
В паре с ним работает 5-ступенчатый "автомат", а чувствовать себя комфортно в дальней дороге позволят два топливных бака объемом 159 л.
2020 Toyota FJ Cruiser
toyota.ae
В салоне FJ Cruiser используются водоотталкивающая обивка сидений и легко моющиеся детали интерьера.
2020 Toyota FJ Cruiser
toyota.ae
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota отложила презентацию нового Land Cruiser.
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