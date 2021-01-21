Renault выпустит новый кроссовер за 7 тысяч долларов

28 января Renault представит серийную версию субкомпактного кроссовера Kiger. В первом квартале 2021 года его начнут продавать в Индии. Ожидается, что цена авто за базовую версию будет 530 тысяч рупий, что чуть больше 7000 долларов.

Как сообщает motor1.com, по габаритам модель будет, как большинство компактных кроссоверов. Хотя ее длина составит 3990 мм, а дорожный просвет составит 205 или 210 мм.

Серийный вариант модели построят на упрощенной модульной платформе CMF-A + от альянса Renault-Nissan. На ней уже базируются кросс-хэтчбек Renault Kwid и компактный кроссовер Nissan Magnite.

Серийный вариант модели построят на упрощенной модульной платформе motor1.com

Kiger будет иметь два бензиновых мотора – литровый 3-цилиндровый двигатель в двух вариантах – атмосферном и турбированном, с отдачей в 72 и 100 лошадиных сил соответственно.

У Kiger будет два бензиновых мотора motor1.uol.com.br

Его построят на упрощенной модульной платформе CMF-A + motor1.uol.com.br

Модель будет компактной motor1.uol.com.br

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