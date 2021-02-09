Renault возродит ретро-модель и даст ей электродвигатель

Renault планирует возродить еще одну свою классическую модель Renault 4. Она выпускалась с 1961 по 1994 год и была самой массовой моделью на европейском рынке.

Еще в прошлом месяце компания представила концепцию возрожденной Renault 5. Автомобиль будет выглядеть современно, но будет иметь определенные отсылки к историческому оригиналу. Теперь же автопроизводитель решил возродить еще одну ретро-модель. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В Renault 4 установят электродвигатель. Как и 5, автомобиль будет базироваться на платформе CMF-B. В то же время от Renault 5 модель будет отличаться общими формами. По размерам она будет подобна компактному кроссоверу.

Также у обеих моделей будет разный целевой сегмент рынка, на котором Renault 4 должна появиться в 2025 году.

Любительская визуализация возможного вида Renault 4 Carscoops

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Renault хочет расширить портфолио электромобилей. На презентации стратегии развития под названием Renaulution руководитель концерна Лука де Мео продемонстрировал Renault 5 Prototype – современное воспроизведения популярного в 70-90 годы прошлого века хэтчбека.

Автомобиль получил узнаваемый силуэт и пропорции, светотехнику и характерный угол наклона задней стойки – во всем чувствуется аналогия с Renault 5.