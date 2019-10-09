В Renault начали дорожные тесты Sandero нового поколения

Стартовали дорожные тесты нового поколения популярной малолитражки Renault Sandero.

Об этом сообщает портал Motor1. Второе поколение бюджетного хэтчбека дебютировало в 2012 году, а в 2016-м автомобиль пережил плановое обновление. Пришло время для подготовки третьей генерации популярной модели. И начало дорожных тестов первых прототипов яркое тому подтверждение.

Даже по достаточно закамуфлированной машине, которую удалось заснять во время тестов, видно, что автомобиль получит новые кузовные панели, а также новую светотехнику. При более внимательном рассмотрении можно отметить новые ручки дверей вместо прежних "олдскульных", доставшихся по наследству от первого поколения, а также крышку топливного бака новой формы. Также обратите внимание на то, как изменились задние двери.

Судя по голубым проводам, которые ведут из-под капота в салон, можно предположить, что нам стоит ожидать изменений в моторном отсеке. Но самое интересное можно рассмотреть через лобовое стекло – центральный дисплей "планшетного" типа. Так что, покупатели третьей генерации Renault Sandero получат, скорее всего в качестве опции, "продвинутую" инфо-развлекательную систему.

Ранее представители компании Renault поделились некоторой информацией о будущем Sandero. В частности, автомобиль будет построен на новой платформе CMF-B, которая уже используется на модели Clio. Однако, ее максимально упростят, чтобы сохранить приемлемые цены новинки.

Renault Sandero 2020 motor1.com

Renault Sandero 2020 motor1.com

Renault Sandero 2020 motor1.com

Renault Sandero 2020 motor1.com

Renault Sandero 2020 motor1.com

Если говорить о технической составляющей, можно предположить, что новый Sandero получит трехцилиндровый 1-литровый атмосферный мотор мощностью 65 и 72 л.с. Его версия с турбонаддувом будет иметь в свое арсенале 100 "лошадок". Не забыты поклонники дизельных моторов, для которых будут доступны 1,5-литровые моторы семейства dCi мощностью 85 и 115 сил. Для бензиновых версий предложат 5-ступенчатые МКП, а для дизельных 6-ступенчатые МКП. Если все-таки компания рискнет вывести на рынок 130 сильную версию с мотором TCe 130, то она получит 7-ступенчатую АКП, но вероятность появления такой модификации достаточно низкая.

Презентация хэтчбека Sandero и седана Logan состоится либо на Женевском автосалоне в марте будущего года, либо осенью на "домашнем" автошоу в Париже.

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