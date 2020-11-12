Renault презентовала новое поколение семейства Kangoo

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
2,7 т.
Renault презентовала новое поколение семейства Kangoo

Французская компания Renault представила новое поколение популярного семейства коммерческой модели Kangoo.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка будет предложена в четырех вариантах исполнения, включая две различных длины. Покупателям будут предложены такие версии, как Kangoo, Kangoo Van, Express и Express Van.

Renault Kangoo будет предложен в четырех вариантах исполнения, включая две различных длины

Новый Kangoo легко узнать по современному дизайну передней части. Автомобиль получил новую светотехнику, увеличенную решетку радиатора с хромированным декром, более крупные воздухозаборники в переднем бампере, "мускулистый" капот и новый дизайн задней части кузова.

2021 Renault Kangoo Express

Не менее выразительно выглядит салон новинки. Дизайнеры полностью переработали интерьер. Здесь появилась новая мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном, новое многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами, а также комбинированная цифро-аналоговая шкала приборов с небольшим LCD-дисплеем по центру для вывода оперативной информации и показаний бортового компьютера.

2021 Renault Kangoo Express

Рычаг КП сместился ближе к водителю за счет чего на центральном тоннеле появилось больше места для различных мелочей. По утверждению создателей, новинка лидирует среди конкурентов по количеству и объему отделений для мелкого багажа – суммарный объем достигает 48 л. Кроме того, новый Kangoo предлагает вместительный грузовой отсек, объем которого в зависимости от модификации варьируется от 3,3 до 3,9 м3 в стандартной версии и от 4,2 до 4,9 м3 – в удлиненной.

2021 Renault Kangoo Van

Среди интересных инноваций – цифровое зеркало заднего вида, система помощи при буксировании прицепа Trailer Swing Assist, а также системы безопасности Advanced Emergency Active Braking и Brake Stability Control.

2021 Renault Kangoo Van Z.E.

Для новинки будет предложена широкая гамма бензиновых и дизельных моторов с механическими и автоматическими трансмиссиями, а также электромобили. Более подробная информацию о силовых агрегатах и их характеристиках станет известна ближе к началу продаж, которые запланированы на весну будущего года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Renault представила новое поколение коммерческого семейства Trafic.

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