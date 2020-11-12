Renault презентовала новое поколение семейства Kangoo

Французская компания Renault представила новое поколение популярного семейства коммерческой модели Kangoo.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка будет предложена в четырех вариантах исполнения, включая две различных длины. Покупателям будут предложены такие версии, как Kangoo, Kangoo Van, Express и Express Van.

Новый Kangoo легко узнать по современному дизайну передней части. Автомобиль получил новую светотехнику, увеличенную решетку радиатора с хромированным декром, более крупные воздухозаборники в переднем бампере, "мускулистый" капот и новый дизайн задней части кузова.

Не менее выразительно выглядит салон новинки. Дизайнеры полностью переработали интерьер. Здесь появилась новая мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном, новое многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами, а также комбинированная цифро-аналоговая шкала приборов с небольшим LCD-дисплеем по центру для вывода оперативной информации и показаний бортового компьютера.

Рычаг КП сместился ближе к водителю за счет чего на центральном тоннеле появилось больше места для различных мелочей. По утверждению создателей, новинка лидирует среди конкурентов по количеству и объему отделений для мелкого багажа – суммарный объем достигает 48 л. Кроме того, новый Kangoo предлагает вместительный грузовой отсек, объем которого в зависимости от модификации варьируется от 3,3 до 3,9 м3 в стандартной версии и от 4,2 до 4,9 м3 – в удлиненной.

Среди интересных инноваций – цифровое зеркало заднего вида, система помощи при буксировании прицепа Trailer Swing Assist, а также системы безопасности Advanced Emergency Active Braking и Brake Stability Control.

Для новинки будет предложена широкая гамма бензиновых и дизельных моторов с механическими и автоматическими трансмиссиями, а также электромобили. Более подробная информацию о силовых агрегатах и их характеристиках станет известна ближе к началу продаж, которые запланированы на весну будущего года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Renault представила новое поколение коммерческого семейства Trafic.