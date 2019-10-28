Renault предложит европейцам недорогой электрический кроссовер

Renault намерена адаптировать для европейского рынка городской кроссовер City K-ZE.

Об этом сообщает британский Autocar со ссылкой на одного из топ-менеджеров компании. Представленный в апреле 2019 года на автошоу в Шанхае субкомпакный электрокар Renault City K-ZE первоначально планировалось продавать только в Китае. Однако, с учетом огромного интереса потенциальных покупателей было принято решение сделать версию для европейского рынка.

Renault City K-ZE renault.com

Ожидается, что европейская версия городского электрокара получит увеличенный запас хода. Напомним, что City K-ZE для Поднебесной способен преодолеть на одной зарядке 250 км.

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По словам вице-президента по продажам компании Renault, Оливье Мюрге (Olivier Murguet), компактный кроссовер City K-ZE будет популярен в Европе, потому что это "идеальный автомобиль для шеринговых сервисов".

Renault City K-ZE renault.com

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Renault City K-ZE renault.com

Renault City K-ZE renault.com

В Китае City K-ZE оснащается 44-сильным электромотором. На разгон до 60 км/ч ему требуется 7 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 104 км/ч. За компактный электрокар просят около 8 тысяч евро. Ожидается, что европейская версия обойдется примерно в 11 тысяч евро.

Renault City K-ZE renault.com

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