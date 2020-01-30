Renault показала самый неожиданный кроссовер: фото

Компания Renault – одна из лидеров на рынке массовых автомобилей. Но ее эффектная модель Alpine A110 – дорогая машина для настоящих энтузиастов. На базе этого купе создали новый кроссовер.

От стандартной модели Alpine A110 Sports X отличается увеличенным клиренсом, более крупными колесами и расширенным кузовом с новыми бамперами. Как выяснил OBOZREVATEL, смелый проект представили на специальном автомобильном мероприятии в Париже.

A110 Sports X – новый спортивный кроссовер group.renault.com

Кузов также получил двухцветную схему – капот и крыша черные. А сзади появились крепления для лыж. Двигатель не претерпел изменений: мотор объемом 1,8 л развивает 252 л.с. (324 Нм крутящего момента). Привод наверняка остался задним, поэтому на бездорожье остается надеяться разве что на увеличенный дорожный просвет.

A110 Sports X может отправиться в серийное производство group.renault.com

В компании, конечно, говорят о том, что это лишь концепт, хоть и с некоторым намеком на серийную модель по его мотивам, которая может появиться на рынке. Все будет зависеть от реакции публики и желания потенциальных покупателей приобрести что-нибудь подобное.

Мы же в свою очередь понимаем, что Alpine A110 Sports X – исследовательский прототип, который действительно имеет высокие шансы отправиться в продажу. Дело в том, что продвигать на рынке специфические спортивные автомобили для узкого круга энтузиастов становится все труднее. Учитывая, что разработка подобных моделей всегда оборачивается высокими расходами, заработать на спорткарах непросто.

Новый кроссовер Рено создали на базе купе Alpine A110 group.renault.com

В этой связи всепоглощающие кроссоверы могут оказаться спасительной переменной в уравнении коммерческого успеха. Даже для экзотических среднемоторных спорткаров. Сегмент SUV сегодня ультрапопулярен, все хотят ездить на автомобиле, который "выглядит как джип". Даже если конкретному автомобилисту не приходится покидать пределов города с асфальтовыми дорогами.

Первый Porsche Cayenne (2003) доказал, что спортивный кроссовер может быть успешным porsche.com

Если помните, в свое время концепция спортивных кроссоверов подвергалась критике. Но такие модели, как Porsche Cayenne, доказали, что покупателям такие автомобили на самом деле нравятся, что и побудило появление большого количества подобных машин от производителей спорткаров. Возможно, Renault Alpine A110 Sports X – образец следующего компромисса между практичностью и высокими динамическими характеристиками.

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