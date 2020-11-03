Renault отметила 40-летие Trafic обновленной моделью

Французская компания Renault представила обновленный пассажирский минивэн Trafic, который в этом году отмечает свое 40-летие.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль получил обновления внешности и дизайна интерьера, а также расширенный список опций.

2021 Renault Trafic en.media.groupe.renault.com

Внешне обновленный Trafic можно отличить по рельефному капоту, светодиодной оптике с фирменным рисунком Renault C-Shape, иной решетке радиатора и новым бамперам. Кроме того, для новинки подготовили элегантные 17-дюймовые диски с 5-ю сдвоенными спицами и новую металлизированную эмаль Carmin Red.

Дизайн интерьер полностью обновился. По центру торпеды установили 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы Easy Link, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также снабжена спутниковой навигацией. Для юбиляра подготовили новый мультифункциональный руль, иной рычаг КП и блок управления климатической системой. В списке опций появилось отделение для беспроводной зарядки смартфона.

2021 Renault Trafic en.media.groupe.renault.com

Благодаря обновлению модификации Combi и SpaceClass стали более комфортными как для водителя, так и для пассажиров. В салоне предусмотрено 9 мест, а багажное отделение имеет полезный объем 1,8 м3.

В списке опций появился адаптивный круиз-контроль, поддерживающий дистанцию до впереди идущего авто, система экстренного торможения, функция мониторинга "слепых" зон и новая подушка безопасности пассажира, рассчитанная на двух человек.

2021 Renault Trafic en.media.groupe.renault.com

За доплату автомобиль можно оснастить VIP-комплектом Prestige Pack с кожаными креслами, а с пакетом Adventurer Pack спинки сидений третьего ряда превращаются в спальное место.

2021 Renault Trafic en.media.groupe.renault.com

Новые Trafic Combi и SpaceClass будут оснащаться тремя дизельными моторами на выбор: dCi 150, который работает в паре с "механикой" или роботизированной 6-ступенчатой КП EDC с двумя сцеплениями, dCi 110, для которого доступна только "механика" и dCi 170, который работает в паре с КП EDC. Все версии с EDC также снабжены системой Stop & Start.

Сроки появления новинки у дилеров станут известны в начале будущего года, а заказы начнут принимать в марте.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault намерена в будущем отказаться от дизельных моторов.