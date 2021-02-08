Renault отмечает 60-летие модели 4L

В нынешнем году французская компания Renault отмечает юбилей легендарной модели 4L.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компактный хэтчбек, который дебютировал в 1961 году, стал одним из самых успешных автомобилей марки. За 30 лет было продано более 8 миллионов автомобилей в более чем 100 странах мира.

За 30 лет было продано более 8 миллионов автомобилей Renault 4L в более чем 100 странах мира media.renault.com

Несмотря на пандемию COVID-19, юбилейные торжества будут проводиться регулярно в течение года. В рамках празднования 60-летия 4L предусмотрена программа с онлайн-встречами, которые будут проходить в социальных сетях 4 и 14 числа каждого месяца. Она будет включать эксклюзивный контент, созданный фанатами и для фанатов модели, в том числе интервью с коллекционерами и знаменитостями. Все это поможет вернуться в историю автомобиля, который для своей эпохи сделал гораздо больше, чем любая другая модель.

На февраль намечена онлайн-встреча с дизайнером Грегом, который создал более десятка эксклюзивных иллюстраций с Renault 4L media.renault.com

В частности, на февраль намечена онлайн-встреча с графическим дизайнером и иллюстратором Грегом (Greg). Он создал более десятка эксклюзивных иллюстраций с Renault 4L, которые будут публиковаться в течение года. Юбилей также даст фанатам возможность рассказать о своей любви к 4L и узнать много других интересных историй, рассказанных за рулем этого легендарного автомобиля (с 8 февраля в соцсетях).

С 14 февраля L’Atelier Renault будет показывать в своей витрине на Елисейских полях "парижскую" версию 4L, отличающуюся уникальным узнаваемым плетеным рисунком на кузове. В марте подразделение Renault Classic, отвечающее за сохранность наследия Renault, представит 30 моделей Renault 4. Лидеры мнений в апреле расскажут свою версию истории автомобиля через короткометражки, снятые в технике Stop-Motion, в них будет использована коллекция масштабных моделей Renault.

С 14 февраля L’Atelier Renault будет показывать "парижскую" версию 4L, отличающуюся уникальным плетеным рисунком на кузове media.renault.com

В бутике L’Atelier Renault и в интернет-магазине начиная с мая можно будет приобрести целую коллекцию предметов, посвященных 4L, которые были разработаны специально к 60-летию модели. Также в последний весенний месяц компания выпустит серию видеороликов, раскрывающих секреты 4L через другие модели Renault. Это позволит собрать отзывы владельцев, коллекционеров и знаменитостей, связанных с историей этого автомобиля.

В последний весенний месяц компания выпустит серию видеороликов, раскрывающих секреты 4L media.renault.com

Как настоящая икона киноэкрана, в июле 4L украсит красную дорожку 74-го международного Каннского кинофестиваля, а в парижском L’Atelier Renault пройдет выставка "4L pop icon". В сентябре планируется совместное мероприятие с оператором каршеринга Zity. А в ноябре Renault обещает сюрприз для фанов бренда – таинственный фургон 4L.

Другие события будут анонсированы в течение года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault показала наследника легендарной Renault 5, а также выпустит новый кроссовер за 7 тысяч долларов.