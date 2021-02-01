Renault остановит выпуск популярной городской модели

Obozrevatel Новости 11:41, 1.02.2021 Обновлено: 11:42, 1.02.2021

Renault прекратит выпускать популярную модель Twingo. Зато в линейке нового поколения его заменит прототип Renault 5.

О причинах вывода Twingo с рынка рассказал генеральный директор компании Лука де Мео. По его словам, малолитражки с двигателями внутреннего сгорания исчезнут из-за европейские стандарты. Об этом он заявил журналу L'Automobile.

"Стыдно отказываться от этого типа транспортных средств, но маленькие машины, работающие на сгорании, исчезнут из-за правил игры", – сказал де Мео.

Относительно возрожденного Renault 5, который представили на недавней презентации стратегического плана компании "Renaulution", то он получил узнаваемый силуэт и пропорции, светотехнику и характерный угол наклона задней стойки.

Renault 5, который должен заменить популярную модель Twingo
Renault

Также в плане компании говорилось, что к 2025 году Renault представит 24 новых моделей. Половину из них составят модели сегментов C и D, а остальные 10 будут полностью электрическими транспортными средствами.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Renault выпустит новый кроссовер за 7000 долларов. Kiger будет иметь два бензиновых мотора – литровый 3-цилиндровый двигатель в двух вариантах – атмосферном и турбированном, с отдачей в 72 и 100 лошадиных сил соответственно.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Зеленский – о поставке вакцин: стоим с протянутой рукой, мы не наравне с ЕС и всем миром

В США пообещали, что Байден передаст Украине материалы по олигархам-коррупционерам

В школе старших классов больше не будет: что ждет учеников и почему родители возмущены реформой

"Суперкрот" Кремля, или Будущее Трампа выглядит все более мрачно

Кравчук предложил вынести на референдум вопрос Крыма и Донбасса