Рено Логан за $5000: как купить б/у авто в отличном состоянии

Популярнейший бюджетный автомобиль Renault Logan (также известный как Dacia Logan) сохраняет свои сильные позиции в одном из наиболее крупных сегментов. За что любят эту известную машину?

Благодаря простому дизайну, который позволил сделать автомобиль дешевым в производстве (это и было главной целью конструкторов), покупатели получили действительно доступный автомобиль. На разных рынках купить Рено Логан (в том числе под брендом Дачиа) можно было за 5000-8000 евро.

Logan – один из наиболее популярных автомобилей в бюджетном сегменте скриншот видео

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Первое поколение производили в период 2004-2012 гг. Соответственно, 8 лет – длительный срок для жизненного цикла модели внутри одного поколения, что говорит о поистине высокой популярности машины. То же можно сказать про рынок б/у авто.

Logan – один из наиболее популярных автомобилей в бюджетном сегменте скриншот видео

В среднем за старый Рено Логан 2006 года выпуска попросят около $5000. Если владелец следил за своим автомобилем, никаких проблем покупка не составит. Дело в том, что Renault Logan отличается простыми, надежными и дешевыми в ремонте двигателями и механической КПП, хорошо защищенным от коррозии кузовом и недорогим обслуживанием.

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Logan – один из наиболее популярных автомобилей в бюджетном сегменте скриншот видео

Владельцы модели любят ее за практичный салон и вместительный багажник, крепкую подвеску и большой клиренс (очень актуально для украинских дорог), высокую ремонтопригодность в сочетании с низкой стоимостью запчастей.

Logan – один из наиболее популярных автомобилей в бюджетном сегменте скриншот видео

Logan – один из наиболее популярных автомобилей в бюджетном сегменте скриншот видео

Поэтому при выборе б/у Renault Logan достаточно внимательно осмотреть автомобиль на предмет общих критериев оценки состояния, ведь каких-либо специфических проблем у этой модели нет.

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Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал о технических проблемах некоторых подержанных автомобилей.

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