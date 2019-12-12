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12 декабря • обновлено в 18:52
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Renault готовит дешевый кроссовер по цене двух б/у ЗАЗ Ланос

2.1т
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Renault Duster – не единственный бюджетный кроссовер французского бренда. Компания предлагает целую линейку моделей, которые заметно доступнее. К выходу готовят еще один дешевый кроссовер.

Как выяснил OBOZREVATEL, новинка построена на базе вместительного Renault Triber. Как и оригинал, машина в длину не превысит 4000 мм. Однако, в отличие от Рено Трайбер, автомобиль не получит семиместный салон.

Renault Triber поделится платформой с новым кроссовером

Renault Triber поделится платформой с новым кроссовером

group.renault.com

В первую очередь новинка под внутризаводским названием Renault HBC (серийный автомобиль наверняка получит более звучное имя) выйдет на рынок Индии. Там автомобили длиной до 4 м подпадают под льготную программу налогообложения. Но при соответствующем коммерческом успехе новая модель Рено может появиться и в Европе.

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Купить Рено Трайбер можно за 7000 долларов

Купить Рено Трайбер можно за 7000 долларов

group.renault.com

Упомянутый Triber обходится индийским покупателям от 7 тысяч долларов за базовую версию. Еще более компактный Renault Kwid, построенный на той же платформе, стоит около 5 тыс. Новый кроссовер Renault HBC обойдется немного дороже, прогнозируемая базовая цена – 8 тысяч долларов. Учитывая, что средняя рыночная стоимость ЗАЗ Ланос составляет приблизительно 4 тыс. долл, украинским автомобилистам такой Renault пришелся бы по вкусу.

Кроссовер Renault Triber предлагает практичный вместительный салон

Кроссовер Renault Triber предлагает практичный вместительный салон

group.renault.com

Чем обусловлена цена? Новинка получит более статусное позиционирование и предложит покупателям мощный двигатель – трехцилиндровый турбомотор объемом 1 л мощностью 95 л.с. Интересно, что и бюджетник Трайбер также со временем получит этот агрегат. На данный момент модель предлагает 72 л.с.

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Renault Kwid – самый дешевый кроссовер бренда

Renault Kwid – самый дешевый кроссовер бренда

group.renault.com

Как рассказывал OBOZREVATEL:

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто кроссовер бюджетный автомобиль новые авто Renault новости
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
ЗАЗ Ланос ???????????????? Это как?
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