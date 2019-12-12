Renault готовит дешевый кроссовер по цене двух б/у ЗАЗ Ланос

Renault Duster – не единственный бюджетный кроссовер французского бренда. Компания предлагает целую линейку моделей, которые заметно доступнее. К выходу готовят еще один дешевый кроссовер.
Как выяснил OBOZREVATEL, новинка построена на базе вместительного Renault Triber. Как и оригинал, машина в длину не превысит 4000 мм. Однако, в отличие от Рено Трайбер, автомобиль не получит семиместный салон.
Renault Triber поделится платформой с новым кроссовером
group.renault.com
В первую очередь новинка под внутризаводским названием Renault HBC (серийный автомобиль наверняка получит более звучное имя) выйдет на рынок Индии. Там автомобили длиной до 4 м подпадают под льготную программу налогообложения. Но при соответствующем коммерческом успехе новая модель Рено может появиться и в Европе.
Купить Рено Трайбер можно за 7000 долларов
group.renault.com
Упомянутый Triber обходится индийским покупателям от 7 тысяч долларов за базовую версию. Еще более компактный Renault Kwid, построенный на той же платформе, стоит около 5 тыс. Новый кроссовер Renault HBC обойдется немного дороже, прогнозируемая базовая цена – 8 тысяч долларов. Учитывая, что средняя рыночная стоимость ЗАЗ Ланос составляет приблизительно 4 тыс. долл, украинским автомобилистам такой Renault пришелся бы по вкусу.
Кроссовер Renault Triber предлагает практичный вместительный салон
group.renault.com
Чем обусловлена цена? Новинка получит более статусное позиционирование и предложит покупателям мощный двигатель – трехцилиндровый турбомотор объемом 1 л мощностью 95 л.с. Интересно, что и бюджетник Трайбер также со временем получит этот агрегат. На данный момент модель предлагает 72 л.с.
Renault HBC представят в начале 2020-го, а в продажу бюджетный кроссовер поступит к середине года.
Renault Kwid – самый дешевый кроссовер бренда
group.renault.com
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