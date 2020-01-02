Renault Duster против Kia Sportage: какие авто покупали украинцы в 2019 году

В прошлом году в Украине было реализовано почти 88,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% больше, чем в 2018 году.

Как сообщает Укравтопром, в течение прошлого 2019 году в Украине на учет было поставлено почти 88,5 тыс. новых легковых автомобилей. Несмотря на резкое увеличение импорта применяемых авто и легализацией машин на еврономерах, рынок новых автомобилей за год увеличился на 8%.

Renault Duster и Kia Sportage – два самых популярных автомобиля 2019 года в Украине

Начался 2019 медленно – первые два месяца регистрации новых легковых машин отставали от своих показателей годичной давности на 21% и 2% соответственно. Такую ситуацию спровоцировали сразу несколько факторов. Снятие запрета на отчуждение для машин, которые растаможивали по закону о льготном акцизе №1389-VIII, который вступил в силу в августе 2016 года, снижение ставок акцизного налога, и главное, льготный период для растаможивания так называемых евроблях, который действовал практически до конца февраля.

Однако весной динамика регистраций вышла на положительные значения. В целом за три весенних месяца 2019 рынок вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Несмотря на небольшое проседание июньского показателя, годовой спрос на новые авто в 2019 году также вырос, но уже на 9%.

Осенью положительный тренд уже не менялся – рынок вырос на целых 16%, обеспечив тем самым гарантированный рост по итогам года. Но все же рекордный рост рынка произошло в последний месяц года. Декабрьский показатель увеличился на 31%, в течение этого месяца 9,2 тыс. новых легковых авто пополнили украинский автопарк.

Что касается потребительских предпочтений, то по итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто в Украине уверенно заняла компания Renault, автомобили которой за год получили 14603 свои первые регистрационные номера на 2/3 больше, чем в 2018 году.

Но самым популярным автомобилем года стал Kia Sportage, предпочтение которому отдали 6027 украинских автомобилистов. Реализация Sportage в Украине за год выросло на 93%.

Топ-10 автомобильных брендов в Украине в 2019 году

Топ-10 автомобильных брендов в Украине в 2019 году

Топ-10 бестселлеров украинского рынка в 2019 году

Топ-10 бестселлеров украинского рынка в 2019 году

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинцы массово скупают новые авто.

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