Renault Duster неожиданно обновили: как выглядит бюджетный кроссовер

Стас Сидилев Новости 20:00, 18.08.2020

На украинском рынке представлено второе поколение Renault Duster. Но производитель неожиданно обновил бюджетный кроссовер первой генерации.

Старый Рено Дастер получил новое оформление. В большей степени оно заключается в декоративных элементах красного цвета и яркой надписи с названием модели сзади.

Также бюджетное авто получило новый двигатель. Бензиновый турбированный мотор объемом 1,3 л предлагает 156 л.с. и 254 Нм. Остался и прежний ДВС на1,5 л, который выдает 106 л.с. и 142 Нм крутящего момента.

Бюджетный кроссовер получил яркое оформление.
Фото: Renault

Теперь такой Renault Duster бывает только переднеприводным. Модификация 4х4 исчезла из линейки вместе с дизельным двигателем.

Самый мощный двигатель Duster теперь предлагает 156 л.с.
Фото: Renault

Уже в стандарте автомобиль оснащают системой Старт/Стоп, двумя подушками безопасности, кондиционером и задним парктроником. В первую очередь обновленный кроссовер ориентирован на индийский рынок, где за него просят от $11 500.

Обновленный Renault Duster отправится на рынок в ближайшее время.
Фото: Renault

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о новом Renault Duster 2021 модельного года, который увидели на дороге.

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