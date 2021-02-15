Renault Captur получил спортивную версию RS Line

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
2,2 т.
Renault Captur получил спортивную версию RS Line

Французская компания Renault пополнила семейство кроссоверов Renault Captur спортивной версией RS Line.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка адресована любителям спортивного стиля.

От обычного кроссовера версия RS Line отличается особым оформлением экстерьера и интерьера

От обычного кроссовера версия RS Line отличается особым оформлением экстерьера и интерьера. В частности, внешне автомобиль выделяется на фоне собратьев более агрессивным передним бампером с увеличенными воздухозаборниками и оригинальной темной-серой вставкой. Сзади появились два хромированных трапециевидных патрубка выхлопной системы. Кроме того, автомобиль получил тонированные стекла, декоративные плакетки с обозначением версии и элегантные 18-дюймовые легкосплавные диски.

Сзади появились два хромированных трапециевидных патрубка выхлопной системы

Интерьер богато украшен вставками "под карбон" и полированным алюминием. Руль, приборная панель, спортивные кресла и дверные панели украшены контрастной красной строчкой. Рулевое усеченное колесо имеет комбинированную кожаную отделку с перфорацией. Пороги украсили алюминиевые накладки Renault Sport.

Интерьер богато украшен вставками "под карбон" и полированным алюминием

В стандартную комплектацию вошли цифровая шкала приборов на 10 дюймов, информационно-развлекательная система, камера заднего вида и беспроводную зарядку для смартфона.

Для RS Line расположен турбированный мотор 1.3 TCe мощностью 90 или 140 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой "механикой" или опционным 7-ступенчатой "роботизированной" КП с двумя сцеплениями. В качестве альтернативы можно заказать спортивную версию с гибридной PHEV-установкой E-Tech мощностью 160 л.с. или модификацию с ГБО – TCe 100 LPG.

Для новинки предложена широкая гамма моторов

Автомобиль уже поступил к европейским дилерам марки, которые просят за Renault Captur RS Line не менее 28400 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault возродит ретро-модель и даст ей электродвигатель, а также показала наследника легендарной Renault 5.

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