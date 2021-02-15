Renault Captur получил спортивную версию RS Line

Французская компания Renault пополнила семейство кроссоверов Renault Captur спортивной версией RS Line.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка адресована любителям спортивного стиля.

От обычного кроссовера версия RS Line отличается особым оформлением экстерьера и интерьера. В частности, внешне автомобиль выделяется на фоне собратьев более агрессивным передним бампером с увеличенными воздухозаборниками и оригинальной темной-серой вставкой. Сзади появились два хромированных трапециевидных патрубка выхлопной системы. Кроме того, автомобиль получил тонированные стекла, декоративные плакетки с обозначением версии и элегантные 18-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер богато украшен вставками "под карбон" и полированным алюминием. Руль, приборная панель, спортивные кресла и дверные панели украшены контрастной красной строчкой. Рулевое усеченное колесо имеет комбинированную кожаную отделку с перфорацией. Пороги украсили алюминиевые накладки Renault Sport.

В стандартную комплектацию вошли цифровая шкала приборов на 10 дюймов, информационно-развлекательная система, камера заднего вида и беспроводную зарядку для смартфона.

Для RS Line расположен турбированный мотор 1.3 TCe мощностью 90 или 140 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой "механикой" или опционным 7-ступенчатой "роботизированной" КП с двумя сцеплениями. В качестве альтернативы можно заказать спортивную версию с гибридной PHEV-установкой E-Tech мощностью 160 л.с. или модификацию с ГБО – TCe 100 LPG.

Автомобиль уже поступил к европейским дилерам марки, которые просят за Renault Captur RS Line не менее 28400 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault возродит ретро-модель и даст ей электродвигатель, а также показала наследника легендарной Renault 5.