Ремонт Mercedes W123 увеличил цену автомобиля в десятки раз

Компания HymanLTD, которая занимается продажей классических авто, ищет нового владельца для Mercedes-Benz 300 TD Wagon – легендарного W123 в кузове универсал. Все бы ничего, да только цена у автомобиля немаленькая.

Как выяснил OBOZREVATEL, за старенький Мерседес 1983 года выпуска с пробегом 260 000 км просят 47 500 долларов. Для сравнения, на украинских онлайн-площадках W123 продают от 600 до 7000 долларов, в то же время за те же деньги можно купить новый Mercedes E-Class.

Mercedes-Benz 300 TD почти за 50 000 долларов hymanltd.com

Однако у такого ценника есть оправдание. Все дело в том, что автомобиль тщательно отреставрирован, причем восстановительные работы длились три года – с 2015-го по 2018-й. Автомобиль окрасили в оригинальный цвет China Blue, кроме того, он получил новый, более современный кондиционер. А вот остальное оборудование – противотуманные фары Bosch, рейлинги на крыше, люк, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль и пр. – в нём были установлены уже с завода. Вместо старой обивки салон отделали бежевой кожей.

Mercedes-Benz 300 TD почти за 50 000 долларов hymanltd.com

Особое внимание во время ремонта мастера уделили двигателю автомобиля: в данном случае это 3,0-литровый пятицилиндровый дизель OM617, состыкованный с "автоматом". Кстати, такими двигателем оснащались только "американские" Mercedes W123.

Mercedes-Benz 300 TD почти за 50 000 долларов hymanltd.com

Также из истории машины известно, что она была куплена в том же 83-м году и практически всю свою жизнь провела в городе Хьюстоне, штат Техас, несмотря на то, что сменила несколько владельцев.

Mercedes-Benz 300 TD почти за 50 000 долларов hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD почти за 50 000 долларов hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD почти за 50 000 долларов hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD почти за 50 000 долларов hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD почти за 50 000 долларов hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD почти за 50 000 долларов hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD почти за 50 000 долларов hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD почти за 50 000 долларов hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD почти за 50 000 долларов hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD почти за 50 000 долларов hymanltd.com

Вместе с автомобилем дилер продаёт оригинальный набором инструментов. и пару винтажных чемоданов American Tourister.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в Германии за большие деньги выставили на продажу не менее культовый Mercedes W124 – этот автомобиль примечателен тем, что он вообще без пробега.

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