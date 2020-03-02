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2 марта • обновлено в 17:26
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Ремонт битого авто разозлил производителя: владельцу угрожают судом

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Житель Новой Зеландии, автомобильный механик Рувим Бемроуз, за небольшие деньги завладел Ferrari 456 GT. Но прежде авто побывало в ДТП, поэтому двигатель пришлось заменить.

С этого и начались проблемы, однако до определенного момента все было замечательно. Как стало известно OBOZREVATEL, стандартный мотор V12 был заменен роторным двигателем Mazda. Довольно необычное решение, если речь идет о Феррари, но тем идея и прекрасна.

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Бемроуз с удовольствием показывал свою поделку на различных автомобильных мероприятиях. Интерес к машине получился высокий. В целом на замену мотора и ремонт механик потратил 13 тыс. долларов. За свою работу он даже получил награду за лучшую конверсию, что говорит о поистине успешном проекте.

Ferrari 456 GT купили после ДТП, поэтому многие детали пришлось восстанавливать

Ferrari 456 GT купили после ДТП, поэтому многие детали пришлось восстанавливать

autoevolution.com

Замена двигателя влечет за собой некоторую работу с документами и перерегистрацией ТС даже в Новой Зеландии. Мы ничего не знаем о том, есть ли у Рувима Бемроуза соответствующие бумаги, подтверждающие технические работы, но он столкнулся с проблемами вовсе не со стороны сертификационных органов. Когда энтузиаст прославился своим изделием, непосредственно представители Ferrari обратили на него внимание.

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Дело в том, что итальянская компания Ferrari очень ревностно относится к своим автомобилям. Разумеется, любой производитель гордится своими творениями. Однако новый владелец всегда вправе распоряжаться своим приобретением так, как посчитает нужным. Законы частной собственности, ничего выдающегося.

Ferrari 456 GT производилась в период 1992-1997 гг

Ferrari 456 GT производилась в период 1992-1997 гг

ferrari.com

В Ferrari, однако, считают, что владение итальянским суперкаром с гарцующей лошадкой на капоте – привилегия и небывалая удача. Поэтому замена двигателя Ferrari 456 GT показалась компании оскорблением, которого их продукция не заслужила. Новозеландскому автомобилисту пригрозили судом. Интересно, они действительно аргументируют это чем-то вроде неприкосновенности Ferrari?..

Легендарный Ferrari получил роторный двигатель Mazda

Легендарный Ferrari получил роторный двигатель Mazda

Несмотря на то, что владелец преобразованной 456 GT принес что-то наподобие извинений, а дальнейшая судьба нашумевшего дела неизвестна, сам Рувим Бемроуз вполне объективно видит себя защищенным в этой ситуации и не чувствует никакой вины перед Феррари.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об уникальном украинском внедорожнике ЛуАЗ из Италии.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
суперкар Ferrari ДТП б/у автомобиль авто Mazda
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