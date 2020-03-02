Ремонт битого авто разозлил производителя: владельцу угрожают судом

Житель Новой Зеландии, автомобильный механик Рувим Бемроуз, за небольшие деньги завладел Ferrari 456 GT. Но прежде авто побывало в ДТП, поэтому двигатель пришлось заменить.

С этого и начались проблемы, однако до определенного момента все было замечательно. Как стало известно OBOZREVATEL, стандартный мотор V12 был заменен роторным двигателем Mazda. Довольно необычное решение, если речь идет о Феррари, но тем идея и прекрасна.

Бемроуз с удовольствием показывал свою поделку на различных автомобильных мероприятиях. Интерес к машине получился высокий. В целом на замену мотора и ремонт механик потратил 13 тыс. долларов. За свою работу он даже получил награду за лучшую конверсию, что говорит о поистине успешном проекте.

Ferrari 456 GT купили после ДТП, поэтому многие детали пришлось восстанавливать autoevolution.com

Замена двигателя влечет за собой некоторую работу с документами и перерегистрацией ТС даже в Новой Зеландии. Мы ничего не знаем о том, есть ли у Рувима Бемроуза соответствующие бумаги, подтверждающие технические работы, но он столкнулся с проблемами вовсе не со стороны сертификационных органов. Когда энтузиаст прославился своим изделием, непосредственно представители Ferrari обратили на него внимание.

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Дело в том, что итальянская компания Ferrari очень ревностно относится к своим автомобилям. Разумеется, любой производитель гордится своими творениями. Однако новый владелец всегда вправе распоряжаться своим приобретением так, как посчитает нужным. Законы частной собственности, ничего выдающегося.

Ferrari 456 GT производилась в период 1992-1997 гг ferrari.com

В Ferrari, однако, считают, что владение итальянским суперкаром с гарцующей лошадкой на капоте – привилегия и небывалая удача. Поэтому замена двигателя Ferrari 456 GT показалась компании оскорблением, которого их продукция не заслужила. Новозеландскому автомобилисту пригрозили судом. Интересно, они действительно аргументируют это чем-то вроде неприкосновенности Ferrari?..

Легендарный Ferrari получил роторный двигатель Mazda

Несмотря на то, что владелец преобразованной 456 GT принес что-то наподобие извинений, а дальнейшая судьба нашумевшего дела неизвестна, сам Рувим Бемроуз вполне объективно видит себя защищенным в этой ситуации и не чувствует никакой вины перед Феррари.

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