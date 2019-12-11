Рекордное ДТП: в России столкнулись 80 автомобилей. Видео

На трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл в российском Владивостоке по причине сильного снегопада ухудшилась дорожная обстановка, из-за чего автомобилисты попали в массовое ДТП.

Об этом сообщает Mignews. Погодные условия на востоке России резко ухудшились – зима принесла снижение температуры и сильный снегопад. Автомобилисты оказались не готовы к таким условиям.

Очевидцы сообщают о 80 транспортных средствах, попавших в масштабное ДТП. Кроме того, на трассе образовалась огромная пробка. Сложные погодные условия вызвали плохую видимость, из-за чего многие водители снижали скорость движения в последний момент. Поэтому некоторым автомобилистам пришлось резко сворачивать на обочину, что еще сильнее усугубило ситуацию.

На данный момент на месте работают дорожные службы. О жертвах происшествия не сообщается, однако сейчас известно о трех пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь. Еще несколько человек пришлось вызволять из поврежденных автомобилей.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине озвучили статистику по ДТП из-за пьяных водителей.

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