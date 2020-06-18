Рекорд дня – 207 км/час: полиция показала свежую сводку о нарушителях ПДД

По итогам автофиксации нарушений ПДД в среду, 17 июня, было зафиксировано 23 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Как сообщила патрульная полиция в Facebook, самой большой скорость была у автомобиля Audi Q7, ДОУ AA293***, который двигался со 207 км/ч на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/ч.

Автомобиль Mercedes-Benz Cl 63 Amg с ДОУ АА003*** ехал со скоростью 204 км/ч. Камера зафиксировала нарушителя на трассе М05 Киев – Одесса, где разрешенная скорость на указанном участке – 50 км/ч.

Наибольшее количество раз нарушали автомобили Renault Duster, ДОУ АА840***, и Ravon R4 с ДОУ AA082***. Каждый нарушил скоростной режим по 7 раз в сутки.

Facebook Патрульной полиции Украины

Facebook Патрульной полиции Украины

Facebook Патрульной полиции Украины

Facebook Патрульной полиции Украины

Скрин Facebook

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