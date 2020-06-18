МоваЯзык

Топ-темы:

Рекорд дня – 207 км/час: полиция показала свежую сводку о нарушителях ПДД

Новости
1,4 т.
Один автомобилист превысил допустимую скорость в 4 раза

Один автомобилист превысил допустимую скорость в 4 раза

По итогам автофиксации нарушений ПДД в среду, 17 июня, было зафиксировано 23 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Как сообщила патрульная полиция в Facebook, самой большой скорость была у автомобиля Audi Q7, ДОУ AA293***, который двигался со 207 км/ч на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/ч.

Автомобиль Mercedes-Benz Cl 63 Amg с ДОУ АА003*** ехал со скоростью 204 км/ч. Камера зафиксировала нарушителя на трассе М05 Киев – Одесса, где разрешенная скорость на указанном участке – 50 км/ч.

Наибольшее количество раз нарушали автомобили Renault Duster, ДОУ АА840***, и Ravon R4 с ДОУ AA082***. Каждый нарушил скоростной режим по 7 раз в сутки.

Facebook Патрульной полиции Украины

Facebook Патрульной полиции Украины

Facebook Патрульной полиции Украины

Facebook Патрульной полиции Украины

Facebook Патрульной полиции Украины

Facebook Патрульной полиции Украины

Facebook Патрульной полиции Украины

Facebook Патрульной полиции Украины

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.

  • Превышение скорости движения будет караться штрафом на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

  • Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

  • Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

УкраинаВидеофиксация на дорогахПДДавто
Поделиться в Facebook
  1. /Авто
  2. /Новости