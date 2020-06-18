Рекорд дня – 207 км/час: полиция показала свежую сводку о нарушителях ПДД
Один автомобилист превысил допустимую скорость в 4 раза
По итогам автофиксации нарушений ПДД в среду, 17 июня, было зафиксировано 23 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.
Как сообщила патрульная полиция в Facebook, самой большой скорость была у автомобиля Audi Q7, ДОУ AA293***, который двигался со 207 км/ч на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/ч.
Автомобиль Mercedes-Benz Cl 63 Amg с ДОУ АА003*** ехал со скоростью 204 км/ч. Камера зафиксировала нарушителя на трассе М05 Киев – Одесса, где разрешенная скорость на указанном участке – 50 км/ч.
Наибольшее количество раз нарушали автомобили Renault Duster, ДОУ АА840***, и Ravon R4 с ДОУ AA082***. Каждый нарушил скоростной режим по 7 раз в сутки.
Facebook Патрульной полиции Украины
Facebook Патрульной полиции Украины
Facebook Патрульной полиции Украины
Facebook Патрульной полиции Украины
Скрин Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.
Превышение скорости движения будет караться штрафом на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.
Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.