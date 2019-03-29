В Украине предложили ввести рейтинг водителей: в чем суть

В Украине для кардинального уменьшения аварийности на дорогах необходимо ввести в ПДД систему штрафных баллов для водителей.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV автоюрист и адвокат Егор Штокалов. По его словам, за перебор штрафных баллов автомобилистов нужно лишать прав.

"Есть рейтинг водителя. Если водитель системно нарушает правила дорожного движения, то по истечению года может быть выписано предписание о лишении его водительского удостоверения, можно отправлять его на пересдачу, лишать на некоторое время права управлять транспортным средством", – отметил адвокат.

По его словам, против водителей надо применять максимально допустимые санкции.

"На сегодняшний день у нас максимальная санкция за вождение в пьяном виде. Почему мы не можем 10 проездов на красный свет в течение одного года приравнять к такой же санкции?" – подчеркнул юрист.

"У каждого водителя должен быть свой рейтинг. Если допускаешь определенное количество нарушений за определенный промежуток времени, тебя лишают водительских прав", – добавил Штокалов.

ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине выступили с инициативой разрешить водителям управлять автомобилем без наличия прав при себе. В таком случае идентификация водителя полицейским должна осуществляться на основании устной информации.

Также в Украине при сдаче экзамена на получение водительских прав могут ввести видеофиксацию, чтобы искоренить коррупцию при выдаче удостоверений водителя.

Ранее автоюрист Богдан Глядик предложил для борьбы с нарушителями правил дорожного движения в Украине использовать принудительные общественные работы.

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