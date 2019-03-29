|Авто
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости

В Украине предложили ввести рейтинг водителей: в чем суть

1.8тЧитать материал на украинском

В Украине для кардинального уменьшения аварийности на дорогах необходимо ввести в ПДД систему штрафных баллов для водителей.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV автоюрист и адвокат Егор Штокалов. По его словам, за перебор штрафных баллов автомобилистов нужно лишать прав.

"Есть рейтинг водителя. Если водитель системно нарушает правила дорожного движения, то по истечению года может быть выписано предписание о лишении его водительского удостоверения, можно отправлять его на пересдачу, лишать на некоторое время права управлять транспортным средством", – отметил адвокат.

Новости
Штрафы не страшны: юрист дал украинским водителям полезный совет

По его словам, против водителей надо применять максимально допустимые санкции.

"На сегодняшний день у нас максимальная санкция за вождение в пьяном виде. Почему мы не можем 10 проездов на красный свет в течение одного года приравнять к такой же санкции?" – подчеркнул юрист.

"У каждого водителя должен быть свой рейтинг. Если допускаешь определенное количество нарушений за определенный промежуток времени, тебя лишают водительских прав", – добавил Штокалов.

В Украине предложили ввести рейтинг водителей: в чем суть

ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПДД
Персона
Егор Штокалов
Место
Украина
Теги
штрафыПДД
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения