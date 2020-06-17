Регистрация б/у авто в Украине станет сложнее и дороже

Министерство внутренних дел Украины подготовило проект постановления, который вносит изменения в порядок регистрации автомобилей, пригнанных из-за границы. Согласно ему, покупателям таких авто нужно будет предоставить дополнительный документ, который будет обходиться в дополнительную плату.

Как пишет 24tv.ua, проект постановления предполагает, что если авто было зарегистрировано в другой стране, то нужно будет предоставить в сервисные центры МВД регистрационные документы на транспортное средство соответствующей страны или документы, подтверждающие их регистрацию.

Более того, эти документы должны быть переведены с апостилем. А это значит, что регистрация авто будет обходится в дополнительные 150–200 евро. )именно столько просят в юридических фирмах, занимающихся этой деятельностью).

"Такими считаются документы, составленные за пределами Украины с участием должностных лиц компетентных органов или присланные от таких органов, при условии их перевода на государственный язык консульскими учреждениями Министерства иностранных дел Украины или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля", – говорится в документе.

Помимо того, постановление усложняет жизнь тем, кто хочет пригнать авто из США.В частности, в нем говорится, что "документ, удостоверяющий, что транспортное средство подлежит утилизации, не является документом, подтверждающим регистрацию транспортного средства". Иными словами,"затоталинные битки" могут лишать статуса автомобиля и, следовательно, их невозможно будет поставить на учет.

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