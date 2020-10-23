Редкую копию "Гелендвагена" выставили на продажу в Украине за $2 500

В Запорожье выставили на продажу необычную копию Mercedes-Benz G-Class – она построена на базе редкого для Украины румынского внедорожника ARO 244. Продают машину за 2 500 долларов.

Соответствующее объявление появилось на сайте Auto.Ria. Известно, что внедорожник 1991 года пригнали из Румынии, а уже здесь его "превратили" в "Гелендваген". Схожесть с культовыми немецким автомобилем была достигнута за счет измененной передней части: автомобиль получил радиаторную решетку с эмблемой "трёхлучевая звезда", характерные фары, капот и крылья.

Копия Mercedes G-Class на базе ARO 244 auto.ria

Под капотом клона "Кубика" – 2,0-литровый турбодизель, состыкованный с "механикой". Указанный пробег – 99 тыс. км, но, судя по состоянию авто на фото, в это слабо верится.

Копия Mercedes G-Class на базе ARO 244 auto.ria

Копия Mercedes G-Class на базе ARO 244 auto.ria

В комплектацию машины входит сигнализация с запуском с кнопки.

Оригинальный ARO 244 wikipedia.org

Отметим, что оригинальный ARO 244 выпускался с 1972 по 2006 год. В своё время это был самый популярный румынский автомобиль – после его снятия с производства марка ARO прекратила свое существование.

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