Редкую ГАЗ-24 "Волга" c секретом под капотом оценили в $32 000

В России выставили на продажу необычную Волгу – ГАЗ-24-34 с двигателем V8. Машину оценили в немалые 31,8 тысяч долларов.

Столь высокая цена объясняется тем, что это редкий ГАЗ – одна из версий знаменитой "догонялки КГБ". В свое время было выпущено 244 таких авто, и конкретно этот экземпляр – 1992 года. Седан хорошо сохранился (стоял в гараже), плюс у него небольшой пробег – 57 тысяч км. Владелец подчеркивает, что все детали у и агрегаты у авто – оригинальные с завода.

ГАЗ-24 для КГБ, которую продают за 32 000 долларов. Фото: Motor

Как и другие ГАЗ Волга, которые выпускались для советской спецслужбы, ГАЗ-24-34 не отличается внешне от гражданской версии. Ее главный секрет – начинка. Автомобиль оснащен 5,5-литровым V8 мощностью 195 л.с. который был позаимствован у ГАЗ-13 "Чайка". В тандеме с двигателем работает 4АКПП.

ГАЗ-24 для КГБ, которую продают за 32 000 долларов. Фото: Motor

Кроме того, у машины усиленная подвеска, гидро­усилитель руля с отдельным рабочим цилиндром и утолщённый стабили­затор поперечной устойчи­вости. Также есть различия по кузову – под несколькими слоями лакокрасочного покрытия скрывается слой олова.

ГАЗ-24 для КГБ, которую продают за 32 000 долларов. Фото: Motor

ГАЗ-24 для КГБ, которую продают за 32 000 долларов. Фото: Motor

ГАЗ-24 для КГБ, которую продают за 32 000 долларов. Фото: Motor

Собирали "догонялки КГБ" в специальном цехе и исключительно вручную.

ГАЗ-24 для КГБ, которую продают за 32 000 долларов. Фото: Motor

ГАЗ-24 для КГБ, которую продают за 32 000 долларов. Фото: Motor

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