Редкую ГАЗ-21 "Волга" продают в Украине по цене новой BMW 5-Series

Виталий Сазонов Новости 11:34, 16.10.2020 Обновлено: 12:06, 16.10.2020

В сети появилось объявление о продаже редкой ГАЗ-21 "Волга". Машина оснащена автоматической коробкой передач, причем – заводской. Просят за такой раритет немало – 53 тыс. долларов. Столько же стоит, например, новая "пятерка" BMW.

Соответствующее объявление было размещено на сайте OLX. Известно, что всего Горьковский автозавод выпустил 500 таких "Волг". Столь небольшой тираж объясняется тем, что автомобиль раньше времени сняли с производства – из-за ненадежности "автомата" и сложности его ремонта в гаражных условиях.

Редкая "Волга" с АКПП, которую продают в Украине.
OLX

В объявлении отмечается, что у "Волги" полностью родные детали, более того, даже сохранилось руководство по эксплуатации необычной (как для такого авто) коробки передач. Состояние у автомобиля – идеальное, долгие годы он хранился на консервации. Продавец из Харькова уверяет, что это едва ли не единственный ГАЗ-21 с АКПП в мире, который дожил до наших дней в таком виде.

Редкая "Волга" с АКПП, которую продают в Украине.
OLX

Год выпуска "Волги" – 1960-й, пробег составляет всего 70 тыс. км.

Редкая "Волга" с АКПП, которую продают в Украине.
OLX

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине выставили на продажу "Таврию" с шасси и мотором от BMW.

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