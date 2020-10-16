Редкую ГАЗ-21 'Волга' продают в Украине по цене новой BMW 5-Series

В сети появилось объявление о продаже редкой ГАЗ-21 "Волга". Машина оснащена автоматической коробкой передач, причем – заводской. Просят за такой раритет немало – 53 тыс. долларов. Столько же стоит, например, новая "пятерка" BMW.

Соответствующее объявление было размещено на сайте OLX. Известно, что всего Горьковский автозавод выпустил 500 таких "Волг". Столь небольшой тираж объясняется тем, что автомобиль раньше времени сняли с производства – из-за ненадежности "автомата" и сложности его ремонта в гаражных условиях.

В объявлении отмечается, что у "Волги" полностью родные детали, более того, даже сохранилось руководство по эксплуатации необычный (как для такого авто) коробки передач. Состояние у автомобиля – идеальное, долгие годы он хранился на консервации. Продавец из Харькова уверяет, что это едва ли не единственный ГАЗ-21 с АКПП в мире, который дожил до наших дней в таком виде.

Год выпуска "Волги" – 1960-й, пробег составляет всего 70 тыс. км.

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