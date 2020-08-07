Редкую 30-летнюю BMW продали по цене нового авто. Фото

BMW M5 Touring – очень редкий немецкий автомобиль. Конкретный экземпляр 1992 года выпуска представляет собой практичный универсал с мощным двигателем. Таких существует только 891.

BMW M5 Touring – очень редкий автомобиль. Фото: topgir.com.ua

За старую БМВ взяли $51 000 – как за новую BMW 5-series. Но конкретный автомобиль имеет коллекционную ценность и в дальнейшем при надлежащем обслуживании и качественном уходе будет только расти в цене.

Под капотом рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,8 л мощностью 340 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой МКПП. До 100 км/ч универсал BMW M5 разгоняется за 6 с, а максимальная скорость равна 250 км/ч.

Автомобиль отлично сохранился благодаря реставрации. Фото: topgir.com.ua

Цена, которая превышает 50 тысяч долларов, особенно удивительна на фоне пробега автомобиля – 385 000 км. Учитывая редкость модели, даже с такой цифрой на рынке б/у авто эта БМВ стоит недешево. Тем не менее, несколько лет назад автомобиль претерпел глубокую реставрацию. Поэтому и выглядит отлично.

Несмотря на большой пробег, BMW M5 Touring продали за $51 000. Фото: topgir.com.ua

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