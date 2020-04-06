Редкому Mercedes W124 с мотором BMW ищут нового владельца

На знаменитом аукционе Sotheby's появился интересный лот – Mercedes-Benz W124 с уникальным "сердцем" под капотом. Вместо штатного мотора штутгартский седан оснащен двигателем BMW.

И речь идёт не об обычной гаражной переделке, а экземпляре, построенном немецким тюнером Hartge. Эта компания существовала с 1971 по 2019 годы, она принадлежала братьям Хартге и прославилась тем, что занималась модернизацией автомобилей BMW, MINI и Range Rover. Её фирменной фишкой было оснащение большими двигателями BMW маленьких моделей именно этих трех брендов, однако как минимум один раз компания сделала исключение и захотела переделала Mercedes.

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Итогом этой затеи стал седан, получивший имя Hartge F1 – Mercedes-Benz 300E 1988 года (W124) , в который установили мотор из Баварии.

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Вместо штатного 180-сильного двигателя седан стал использовать рядную "шестёрку" BMW M88, которой ранее оснащали спортивные BMW M1, M635CSi и E28 M5. При этом двигатель расточили до 3,5 литров, в результате чего он стал выдать 330 л.с. мощности и 350 Нм крутящего момента. Динамика получилась впечатляющей как для того времени: чуть больше 6 секунд до "сотни" и 300 км/ч максималки. Состыковали мотор с механической коробкой от BMW 6-Series E24.

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Помимо этого, Hartge пересмотрел ходовую часть W124, установив спортивную подвеску Bilstein для улучшения управляемости. Наконец, произошли изменения и в салоне – появился спортивный руль, эксклюзивная обшивка сидений, а также новые деревянные вставки.

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Многие эксперты считают Hartge F1 лучшей работой братьев Хартге, поскольку им удалось сделать немыслимое: один из самых культовых седанов Mercedes-Benz, оснащенный одним из самых известных двигателей BMW. И вот сейчас такой автомобиль как раз продается: согласно описанию, седан пребывает в оригинальном состоянии (не реставрировался), его пробег составляет 131 131 км. Чистая история прилагается.

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 c двигателем BMW rmsothebys.com

Торги за эксклюзивного "немца" пройдут 24-27 июня в Эссене, Германия.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о еще одном, не менее интересном Mercedes W124 – абсолютно новом автомобиле без пробега, который выставили на продажу.

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