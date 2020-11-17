Редкий японский спорткар обнаружили в Украине

Сергей Иванов Новости 18:40, 17.11.2020 Обновлено: 18:50, 17.11.2020

Редкий японский спорткар Mitsubishi 3000GT VR4 обнаружили в Украине.

Сюжет об уникальном спорткаре из 90-х подготовили наши коллеги из программы "Джедаи" на канале 2+2.

Джеки Чан, HSX и 3000GT

В 1993 году Джеки Чан снялся в комедийном боевике City Hunter ("Городской охотник") в роли частного сыщика. В этом фильме он снимался за рулем прототипа японского суперкара Mitsubishi HSX, впервые представленного на Токийском автошоу в 1989 году. Ярко-красное тарга со съемной частью крыши, белоснежным салоном, белыми рулем и торпедой произвел яркое впечатление на зрителей "Городского охотника". В 1990 году этот автомобиль, но уже с кузовом купе, начали выпускать в Японии под названием Mitsubishi GTO для внутреннего рынка и под индексом 3000GT – для машин, отправляющихся на экспорт.

Прототип Mitsubishi HSX 1989 года с Джеки Чаном участвовал в сьемках комедийного боевика "Городской охотник"
obozrevatel.com

Новинка была построена на базе модели Mitsubishi Sigma/Diamante. От нее базовая версия купе унаследовала поперечно расположенный 3-литровый 24-клапанный бензиновый атмосферный мотор V6 и передний привод. Более мощная версия купе получила обозначение VR4. Она радикально отличалась от спорткаров того времени. В арсенале версии VR4 был битурбированный V6, постоянный полный привод, активные передний и задний спойлеры, полноуправляемое шасси и адаптивнaя подвеска. В 1995 году Джеки Чан пилотировал один из таких VR4 в боевике Thunderbolt ("Удар молнии").

Mitsubishi 3000GT в 1995 году снимался вместе с Джеки Чаном в боевике "Удар молнии"
obozrevatel.com

Американец с японскими корнями

В рамках партнерства с концерном DaimlerChrysler AG параллельно с Mitsubishi 3000GT с 1990 по 1996 год выпускался "двойник" модели под названием Dodge Stealth. От своего японского родственника он отличался как внешне, так и комплектацией.

Dodge Stealth
autowp.ru

Даже спустя 30 лет Mitsubishi 3000GT выглядит стильно и элегантно, а его мощный мотор способен подарить владельцу массу ярких эмоций.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в компании Mitsubishi решили отказаться от культовой модели.

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