Редкий VW Passat с мотором W8 продают за смешные деньги

В сети появилось объявление о продаже необычного Volkswagen Passat в кузове B5. Особенностью этого автомобиля является его "сердце" – под капотом установлен уникальный двигатель W8.

VW Passat с W8 считается довольно редким авто: его выпускали в начале 2000-х, и за три года производства всего было собрано лишь 800 экземпляров. Из них свыше 680 было продано в родной Германии, и вот один из этих экземпляров сейчас нуждается в новом владельце.

VW Passat с W8, который продают за 3500 евро. Фото: PiataAuto

Как пишет сайт PiataAuto, за автомобиль просят всего 3500 евро. При этом, судя по фото, у Пассата хорошее состояние, а его пробег – менее 250 000 км. Зачастую за аналогичные авто в подобном состоянии просят минимум 7 000 евро, а в среднем 10-13 тысяч.

VW Passat с W8, который продают за 3500 евро. Фото: PiataAuto

Продавец отмечает, что у седана нет никаких проблем по технической части, несмотря на сложность конструкции. Совсем недавно он пережил капремонт, в ходе которого ему заменили абсолютно все жидкости, приводной ремень, свечи зажигания, часть электроники и др. Единственная деталь, которую придется заменить будущему владельцу, – это клапан в системе кондиционирования воздуха.

W8, которым оснащался VW Passat Фото: PiataAuto

К слову, о технических характеристиках необычного VW Passat. Отличительная черта его мотора W8 – хорошая мощность при относительно компактных размерах (в этом двигателе общее количество цилиндров делится не на две части, которые образовывают V-образный двигатель, а на 4, благодаря чему и получилась W-образная конструкция). Мощность мотора составляет 275 сил, рабочий объем – 4 литра. Работает двигатель в тандеме с "механикой" и полным приводом; до 100 км/ч автомобиль ускоряется за 6,8 сек, максимальная скорость составляет 250 км/ч.

VW Passat с W8, который продают за 3500 евро. Фото: PiataAuto

Также у VW Passat с W8 отличное оснащение: мультимедиа с навигацией, подогрев сидений, автоматический климат-контроль и ксеноновая оптика.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что немец чуть случайно не продал свою BMW за 1 евро.