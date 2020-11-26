Редкий спорткар из коллекции султана Брунея выставили на продажу.

Об этом сообщается на сайте американской компании Curated, которая предлагает приобрести уникальный автомобиль.

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

Компания Curated из Майами занимается торговлей редкими и эксклюзивными автомобилями, а также их реставрацией. Очередной раритет, ожидающий своего нового владельца, ранее принадлежал одному из самых известных коллекционеров автомобильной экзотики – султан Брунея, собрание которого больше напоминает пещеру Аладдина, столько в ней сокровищ.

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

Одной из многочисленных жемчужин коллекции является этот экземпляр итальянского спорткара Cizeta V16T с шасси под номером #101. Это единственный изготовленный экземпляр, окрашенный в синий цвет и имеющий кожаную отделку в цвет кузова.

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

С 4 по 14 марта 1993 года этот автомобиль экспонировался на престижном автошоу в Женеве, а уже 30 марте отправился из Италии к своему первому и единственному владельцу – султану Брунея Хассаналу Болкиаху. Сделка осуществлялась сингапурской компанией Hong Seh Motors.

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

Интересно, что по неизвестной причине автомобиль так и не добрался до своего законного владельца, а остался в Сингапуре на хранении в Hong Seh Motors где и находился до недавнего времени. Не удивительно, что на одометре машины всего 983 км. В июле нынешнего года автомобиль прибыл в Майами в салон компании Curated.

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

Cizeta V16T оснащена 6-литровым 64-клапанным инжекторным мотором V16, который развивает мощность 540 л.с., а крутящий момент достигает 542 Нм. Вся эта мощь отправлялась к задним колесам через 5-ступенчатую "механику" от ZF. Авторство дизайна клиновидного купе принадлежит создателю легендарного Lamborghini Countach Марчелло Гандини.

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

Цена автомобиля не сообщается, но по данным Business Insider он обойдется своему новому владельцу в сумму не менее $725 000.

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