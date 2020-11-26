Редкий спорткар из коллекции султана Брунея выставили на продажу.

Об этом сообщается на сайте американской компании Curated, которая предлагает приобрести уникальный автомобиль.

Компания Curated из Майами занимается торговлей редкими и эксклюзивными автомобилями, а также их реставрацией. Очередной раритет, ожидающий своего нового владельца, ранее принадлежал одному из самых известных коллекционеров автомобильной экзотики – султан Брунея, собрание которого больше напоминает пещеру Аладдина, столько в ней сокровищ.

Одной из многочисленных жемчужин коллекции является этот экземпляр итальянского спорткара Cizeta V16T с шасси под номером #101. Это единственный изготовленный экземпляр, окрашенный в синий цвет и имеющий кожаную отделку в цвет кузова.

С 4 по 14 марта 1993 года этот автомобиль экспонировался на престижном автошоу в Женеве, а уже 30 марте отправился из Италии к своему первому и единственному владельцу – султану Брунея Хассаналу Болкиаху. Сделка осуществлялась сингапурской компанией Hong Seh Motors.

Интересно, что по неизвестной причине автомобиль так и не добрался до своего законного владельца, а остался в Сингапуре на хранении в Hong Seh Motors где и находился до недавнего времени. Не удивительно, что на одометре машины всего 983 км. В июле нынешнего года автомобиль прибыл в Майами в салон компании Curated.

Cizeta V16T оснащена 6-литровым 64-клапанным инжекторным мотором V16, который развивает мощность 540 л.с., а крутящий момент достигает 542 Нм. Вся эта мощь отправлялась к задним колесам через 5-ступенчатую "механику" от ZF. Авторство дизайна клиновидного купе принадлежит создателю легендарного Lamborghini Countach Марчелло Гандини.

Цена автомобиля не сообщается, но по данным Business Insider он обойдется своему новому владельцу в сумму не менее $725 000.

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