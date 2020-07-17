Блогер разбил редкий спортивный кроссовер сразу же после покупки

Новый кроссовер, который разбили в первый же день.. Скриншот видео

MINI John Cooper Works GP – самый мощный кроссовер в истории британской марки, который выпускается с конца прошло года. Именно такой автомобиль купил себе популярный YouTube-блогер Pog, но его радость была недолгой – новую машину он разбил в первый день. Весь процесс "уничтожения" авто был запечатлен на видео.

Началось все с того, что ютубер был так взволнован покупкой, что не стал долго ждать, чтобы проверить возможности автомобиля. Распаковав его, он сразу же принялся испытывать машину вместе с друзьями прямо у себя во дворе – вокруг дома, на газоне. Но после нескольких минут или часов восхитительных приключений (точно неизвестно, сколько прошло времени) счастливый владелец повредил машину и даже ухитрился ее перевернуть.

Новый кроссовер, который разбили в первый же день. Скриншот видео

Впрочем, говорить о полнейшей неопытности водителя в данном случае не приходится – вероятно, Pog хотел снять максимально яркий ролик для своего канала, и прибегнул к экстремальному вождению. И видео действительно получилось эффектным, но, возможно, блогер не ожидал такого финала своих "тестовых заездов".

Новый кроссовер, который разбили в первый же день. Скриншот видео

Само видео длится более 20 минут, что же касается момент аварии, его можно увидеть на 9 минуте. К слову, запись велась не только снаружи операторами, но и внутри автомобиля – при помощи нескольких бортовых камер.

Новый кроссовер, который разбили в первый же день. Скриншот видео

На момент происшествия пробег кроссовера составлял всего 23 км.

MINI JCW GP оснащается 2,0-литровой турбочетверкой на 306 л.с. и 450 Нм, которая работает в паре с 8-ступенчатой ​​коробкой передач Steptronic. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 секунды и развивать максимальную скорость 265 км/ч. Хот-кросс начали выпускать лишь с конца прошлого года, всего будет произведено 3000 экземпляров модели.

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