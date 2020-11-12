Редкий "Москвич" продают за миллион

На продажу выставили редкую модель "Москвича" "Святогор" 1998 года выпуска за 970 тысяч рублей.

Как сообщает портал Drom, очередная "капсула времени" находилась в частной коллекции и практически не эксплуатировалась все эти годы – на одометре машины всего 67 км. Благодаря уходу и правильному хранению, машина словно только что сошла с заводского конвейера АЗЛК.

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

"Святогор" имеет оригинальную окраску темно-зеленого цвета и не имеет следов коррозии. В салоне все также сохранилось в идеальном состоянии. Он отделан серой тканью.

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

Под капотом автомобиля располагается мотор от ВАЗ-2106. Бензиновым двигатель объемом 1,6 литра развивает мощность 76 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

Модернизированная версия автомобиля "Москвич-2141", получившая собственное имя "Святогор", дебютировала в 1997 году и выпускался на АЗЛК до 2002 года. За это время было собрано более 716,8 тысячи экземпляров. Помимо 1,6-литрового двигателя, модель оснащалась 2-литровым мотором Renault мощностью 113 л.с., 1,7-литровым УЗАМ-3317 (85 л.с.). и 1,8-литровыми ВАЗ-2130.

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

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