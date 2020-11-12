Редкий "Москвич" продают за миллион

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
3,4 т.
Редкий 'Москвич' продают за миллион

На продажу выставили редкую модель "Москвича" "Святогор" 1998 года выпуска за 970 тысяч рублей.

Как сообщает портал Drom, очередная "капсула времени" находилась в частной коллекции и практически не эксплуатировалась все эти годы – на одометре машины всего 67 км. Благодаря уходу и правильному хранению, машина словно только что сошла с заводского конвейера АЗЛК.

1998 "Москвич-2141" "Святогор"
1998 "Москвич-2141" "Святогор"
1998 "Москвич-2141" "Святогор"

"Святогор" имеет оригинальную окраску темно-зеленого цвета и не имеет следов коррозии. В салоне все также сохранилось в идеальном состоянии. Он отделан серой тканью.

1998 "Москвич-2141" "Святогор"
1998 "Москвич-2141" "Святогор"
1998 "Москвич-2141" "Святогор"

Под капотом автомобиля располагается мотор от ВАЗ-2106. Бензиновым двигатель объемом 1,6 литра развивает мощность 76 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

1998 "Москвич-2141" "Святогор"

Модернизированная версия автомобиля "Москвич-2141", получившая собственное имя "Святогор", дебютировала в 1997 году и выпускался на АЗЛК до 2002 года. За это время было собрано более 716,8 тысячи экземпляров. Помимо 1,6-литрового двигателя, модель оснащалась 2-литровым мотором Renault мощностью 113 л.с., 1,7-литровым УЗАМ-3317 (85 л.с.). и 1,8-литровыми ВАЗ-2130.

1998 "Москвич-2141" "Святогор"
1998 "Москвич-2141" "Святогор"

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в России продают "вазовскую" "копейку" с пробегом всего 70 км.

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