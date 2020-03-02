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2 марта • обновлено в 11:19
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Редкий ЛуАЗ в итальянской доработке нашли при сносе трущоб

2.4т
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При сносе трущоб случайно был обнаружен легендарный внедорожник ЛуАЗ. Всё бы ничего, да только найденный экземпляр оказался очень редким.

Как выяснил OBOZREVATEL, автомобиль обнаружили в центре Москвы, когда сносили гаражи и различные надстройки. Машину выкатили из-под груд мусора и оставили возле голубятни. На первый взгляд может показаться, что это самый обычный ЛуАЗ-968М, который к тому же находится в удручающем состоянии. Однако, сами того не подозревая, строители нашли экспортный ЛуАЗ-969М-01 1988 года, доработанный итальянской фирмой Martorelli.

Редкий ЛуАЗ от Martorelli

Редкий ЛуАЗ от Martorelli

Golovach, Drive2

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По данным Facebook-сообщества "Українські автомобілі", история этой модификации ЛуАЗа началась в 1986 году, когда автомобиль начали поставлять на заказ вышеупомянутой фирмы Martorelli. В Италии ЛуАЗ проходил ряд доработок, которые доводили его до европейских стандартов и повышали уровень комфорта и привлекательности авто.

Редкий ЛуАЗ от Martorelli

Редкий ЛуАЗ от Martorelli

Golovach, Drive2

В частности, у внедорожника была изменена базовая комплектация, кроме того, предлагались дополнительные опции – двигатель Ford, новая пластиковая крыша или тент, другой руль, зеркала заднего вида, дверные замки, колеса, а также удлиненные щётки. Кроме того, на переднем бампере появились резиновые клыки, на крыльях колес – пластиковые накладки.

Редкий ЛуАЗ от Martorelli

Редкий ЛуАЗ от Martorelli

Golovach, Drive2

Редкий ЛуАЗ от Martorelli

Редкий ЛуАЗ от Martorelli

Golovach, Drive2

Но не обошлось и без конструкторских изменений. итальянский ЛуАЗ получил улучшенную эргономику, более удобные сиденья, травмобезопасную панель ветровой рамы, усиленную подвеску, повышающую грузоподъемность на полцентнера, а также повторители показателей поворотов.

Обычный ЛуАЗ-968М

Обычный ЛуАЗ-968М

wikipedia.org

Обычный ЛуАЗ-968М

Обычный ЛуАЗ-968М

wikipedia.org

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В первый год производства Martorelli выпустила 147 украинских внедорожников, но, кроме Европы, её также продавали в СССР. В Союзе ЛуАЗ-969М-01 стоил на 300 рублей дороже обычной "эмки" – 5400 рублей.

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал один из самых удивительных ЛуАЗов – на гусеницах.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
б/у автомобиль внедорожник ЛуАЗ фотографии
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