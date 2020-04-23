ГАЗ-66 с кузовом от УАЗ-469 продают за цену нового Toyota RAV4

В Казахстане выставили на продажу редкий вездеход – некий гибрид УАЗ-469 и ГАЗ-66. Причем это не гаражная переделка, а заводская модель, которая производился небольшими партиями.

Необычный автомобиль именуется Барс-01. В 2000-х годах его выпускал "811-й авторемонтный завод — Казахстан Инжиниринг" для нужд казахстанской армии. Таких внедорожников было собрано немного, и вот один из них, экземпляр 2007 года выпуска, недавно засветился в объявлениях на одной из местных онлайн-площадок.

Барс-01 kolesa.kz

Что же собой представляет этот Барс-01? За основу был взят знаменитый грузовик повышенной проходимости ГАЗ-66, на который установили кузов от УАЗ-469. В то же время передняя крылья позаимствовали у ЗиЛ-131. На выходе получился автомобиль, который можно отнести к типу "пикап с двойной кабиной".

Барс-01 kolesa.kz

Барс-01 kolesa.kz

Под капотом вездехода установлен 4,3-литровый 125-сильный мотор V8 производства ЗМЗ – таким агрегатом оснащался ГАЗ-66. Трансмиссия – 4-ступенчатая "механика".

Барс-01 kolesa.kz

Барс-01 обладает длиной 5,8 метра, его масса – 3200 кг. Максимальная скорость составляет 95 км/ч. Среди прочего, автомобиль укомплектован электрической лебедкой, системой подкачки шин и трубчатой защитой спереди.

Обычный УАЗ-469 wroom.ru

Обычный ГАЗ-66 wroom.ru

Выставленный на продажу экземпляр практически новый – его пробег составляет всего 1640 км. Цена у машины соответствующая – 22,8 тыс. долларов (за такие деньги, можно купить, например, новый Toyota RAV4 в базовой комплектации).

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