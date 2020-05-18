Редкий BMW звезды Голливуда продают по цене двух новых
Спортивный двухдверный седан BMW M3 (E30) из коллекции Пола Уокера, одного из главных героев "Форсажа", выставили на продажу.
Этот M3 первого поколения был изготовлен в 1991 году и с тех пор проехал всего 21 316 км. Торговцы просят за авто около 150 тысяч долларов. Для сравнения: современный аналог – BMW M4 – в США стоит от $69 тысяч.
Для американского рынка было изготовлено всего 5300 экземпляров М3 первого поколения.
Напомним, что Уокер трагически погиб в автокатастрофе в 2013 году. Машина находится в отличном состоянии. Ярко-красный спортседан имеет светлый кожаный салон и колесные диски M3 Sport Evolution.
Под капотом американской версии М3 установлен атмосферный 2,3-литровый 4-цилиндровый мотор. Он развивает мощность 194 л.с., а крутящий момент достигает 230 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая "механика", а привод осуществляется на задние колеса.
Как писал ранее OBOZREVATEL, на продажу выставили BMW из коллекции фронтмена Jamiroquai.