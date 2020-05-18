Редкий BMW звезды Голливуда продают по цене двух новых

Спортивный двухдверный седан BMW M3 (E30) из коллекции Пола Уокера, одного из главных героев "Форсажа", выставили на продажу.

1991 BMW M3 E30 из коллекции Пола Уокера reserveautogroup.com

Этот M3 первого поколения был изготовлен в 1991 году и с тех пор проехал всего 21 316 км. Торговцы просят за авто около 150 тысяч долларов. Для сравнения: современный аналог – BMW M4 – в США стоит от $69 тысяч.

1991 BMW M3 E30 из коллекции Пола Уокера reserveautogroup.com

1991 BMW M3 E30 из коллекции Пола Уокера reserveautogroup.com

Для американского рынка было изготовлено всего 5300 экземпляров М3 первого поколения.

1991 BMW M3 E30 из коллекции Пола Уокера reserveautogroup.com

1991 BMW M3 E30 из коллекции Пола Уокера reserveautogroup.com

Напомним, что Уокер трагически погиб в автокатастрофе в 2013 году. Машина находится в отличном состоянии. Ярко-красный спортседан имеет светлый кожаный салон и колесные диски M3 Sport Evolution.

1991 BMW M3 E30 из коллекции Пола Уокера reserveautogroup.com

1991 BMW M3 E30 из коллекции Пола Уокера reserveautogroup.com

1991 BMW M3 E30 из коллекции Пола Уокера reserveautogroup.com

Под капотом американской версии М3 установлен атмосферный 2,3-литровый 4-цилиндровый мотор. Он развивает мощность 194 л.с., а крутящий момент достигает 230 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая "механика", а привод осуществляется на задние колеса.

1991 BMW M3 E30 из коллекции Пола Уокера reserveautogroup.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на продажу выставили BMW из коллекции фронтмена Jamiroquai.