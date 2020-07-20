Редчайший автомобиль за 2 млн долларов разбили в ДТП

Суперкар Ferrari F40 – редчайший образец итальянского автопрома. Одну из таких машин разбили по неосторожности. ДТП произошло в Австралии.

Коллекционный автомобиль попал в серьезное ДТП. Фото: topgir.com.ua

Водитель проводил тест-драйв перед покупкой вместе с представителем дилера. Никто, к слову, не пострадал. Но с управлением мощным старым суперкаром справиться не удалось, поэтому автомобиль вылетел с дороги и застрял между деревьями.

По фото видно, что все наружные панели получили серьезные повреждения. Кроме того, заметно, что геометрия кузова нарушилась от сильного удара. Это повлечет серьезные расходы на ремонт. Конечно, если автомобиль вообще удастся восстановить.

Потенциальный покупатель пытался прокатиться на авто, но что-то пошло не так. Фото: topgir.com.ua

Конкретную Ferrari F40 дилер выставил на продажу по цене почти 2 миллиона долларов (2,7 млн. австралийских долл), что является довольно обычной суммой для F40. Производство модели завершилось в 1992 году. Всего с 1987-го успели создать 1315 экземпляров.

За разбитую Ferrari F40 придется заплатить крупную сумму. Фото: topgir.com.ua

Их становится меньше с каждым подобным ДТП. Ведь автомобиль оснащен мощным V8 на 480 л.с. с разгоном до 100 км/ч приблизительно за 4 с, при этом в нем отсутствуют какие-либо современные помощники движения.

Неизвестно, удастся ли восстановить автомобиль. Фото: topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL показывал разбитый суперкар Chevrolet Corvette C8, который выставили на продажу по цене нового целого автомобиля такой же модели.