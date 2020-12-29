Редчайшее американское авто вывезут из Украины в США

По украинским дорогам последние дни ездит 1 из 1198 выпущенных спорткаров Dodge Viper GTS. Редкий автомобиль американского производства сейчас находится на реставрации, и по окончанию работ его экспортируют в США.

Об этом сообщает TopGir. Известно, что Dodge Viper GTS 1997 года появился в Украине еще несколько лет назад – ранее спорткар видели в Донецке, но затем он "перебрался" в Киев. А совсем недавно машину засняли в столице в частично разукомплектованном состоянии на эвакуаторе и, как удалось узнать изданию у владельца, после ремонта ее отвезут в Америку к новому владельцу. Этот тот редкий случай, когда авто из США везут не из Штатов, а, наоборот, в сами Штаты.

Dodge Viper GTS появился на свет в 1996 году, это был один из самых культовых автомобилей 90-х. Спорткар оснащался 8,0-литровым V10 мощностью 456 л.с., но двигатель конкретно этого экземпляра был форсирован до 600 л.с., благодаря чему отметку в 100 км/ч автомобиль преодолевает за 3,3 секунды. Характерная черта этого авто – выпуклая по бокам крыша, чтобы было сделано для возможности использования шлемов. Viper GTS считается одновременно и гоночным, и дорожным автомобилем, однако справиться с ним может далеко не каждый, особенно в зимний период, поскольку у машины отсутствуют как ESP, так и трэкшн-контроль.

Сейчас Dodge Viper GTS продают в США в среднем за 90 000 – 120 000 долларов (цена конкретного экземпляра зависит от состояния и пробега).

Как ранее писал OBOZREVATEL: