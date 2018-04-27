Развалюхи: насколько старые автомобили в Украине

В Украине средний возраст автомобилей превышает 20 лет. По этому показателю наша страна опережает только Кубу, где 38 лет - это норма для машины.

Ввоз в Украину бывших в употреблении автомобилей на "еврономерах" обновляет автопарк страны, заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1" правозащитник Владимир Караваев.

По его словам, если в Украину попадают автомобили на "евробляхах" возрастом около 10 лет, то они омолаживают автопарк нашего государства.

Самые новые машины, возрастом до трех лет - у жителей Саудовской Аварии. В странах Европейского Союза этот показатель составляет 8 лет. В Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации, соответственно, 11 и 12 лет.

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Как сообщал "Обозреватель", украинец Андрей Джазовский создал прототип недорогого электромобиля Kugel .