Разработана система, которая может нанести серьезный удар по перекупщикам авто

Израильская компания UVeye, которая специализируется на IT-разработках в оборонной сфере, выпустила диагностическую систему, умеющую выявлять неисправности и дефекты в автомобиле – даже самые мелкие, невидимые глазу проблемы. Таким образом, теоретически она может сделать процесс покупки б/у авто более простым и безопасным, а перекупщикам машин, которые часто вдаются в различные махинации, станет сложнее продавать "хлам" под видом "живого" авто.

Как сообщает Automotiveit, разработка называется Automatic Vehicle Inspection (UVIS), что в переводе с английского – автоматическая проверка (инспекция) транспортного средства. По сути, система представляет собой полноценный рентген дефектов автомобиля. Она может обнаружить любые дефекты кузова и технические неисправности – например, ржавчину на ранних стадиях и утечки в двигателе. Более того, ей подвластно выяснить, был ли автомобиль в ДТП и какие элементы заново окрашивались.

Сначала разработка UVeye полностью сканирует автомобиль, а затем выдает по нему подробный отчет. В своей работе система полагается на искусственный интеллект.

"Сканером" UVeye уже заинтересовались многие автопроизводители. Они намерены сделать UVIS частью производственного процесса. Таким образом, израильское ноу-хау будет полезным не только в работе с подержанными, но и новыми авто.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине анонсировали возвращение обязательного техосмотра.