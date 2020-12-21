Разбитый в "тотал" Nissan смог продолжить движение на трех колесах

В США на видео засняли момент, как по одной из трасс передвигается "затоталенный" пикап Nissan. Машина ехала без одного колеса и черкала днищем по асфальту, тем не менее, водителю удалось даже развить приличную скорость.

Соответствующий ролик был опубликован в соцсети Reddit пользователем под ником unRealityEngineer. Как видно на кадрах, автомобиль "выкатили" на шоссе после очень серьезных повреждений: кроме того, что у него не хватало одного колеса, у машины также не было части подвески, плюс разбит кузов и отсутствовала часть оптики. При этом не мешал водителю и поднятый капот – чтобы следить за дорогой, он выглядывал из окна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

К сожалению, видео плохого качества, однако это не мешает оценить происходящее Скриншот видео

Во время движения из-под пикапа летели искры и шёл дым, однако "пилота" этот факт не смутил. Чем закончилась данная история, неизвестно – ролик длится всего восемь секунд.

К слову, в прошлом месяце подобный курьез был зафиксирован в Чикаго, штат Иллинойс, США. Тогда на видео попал момент, как по улицам города – также с искрами и дымом – неспешно едет "трёхколесный" внедорожник GMC Yukon.

Как ранее писал OBOZREVATEL: