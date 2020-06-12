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12 июня • обновлено в 10:07
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Разбитый Range Rover: неожиданный финал разборки во дворе

1.2т
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Где-то в России в одном из дворов многоэтажек произошла необычная ситуация. Началось всё со словесной перепалки, а закончилось – разбитым Range Rover Evoque. Причем последнее произошло внезапно и неожиданно.

Соответствующий инцидент попал на видео. Автор ролика заметила, как во дворе справляют нужду дети. Неравнодушную гражданку это возмутило, и она решила отчитать отца. Между женщиной и мужчиной завязалась разборка, из-за которой глава семейства оставил без внимания свой заведенный автомобиль. Это было роковой ошибкой – пока мужчина выяснил отношения, его Range Rover Evoque тронулся и врезался в стену гаража (судя по всему, постарались дети).

Разбитый Range Rover: неожиданный финал разборки во дворе

Скриншот видео

В итоге, мужчина забыл о перепалке, схватился за голову и побежал к машине. А автор видео, в свою очередь отметила: "О! Молодцы! Восторжествовало! За все надо платить, вы наказаны".

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! 18+

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
авто видео курьез
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