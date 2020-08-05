Разбитый электромобиль Tesla спешит в Украину. Фото

В Украине очень популярны автомобили с аукционов США, которые были разбиты в серьезных ДТП. Кроссовер Tesla Model Y уже на подходе, при этом машину купили очень дешево.

Электромобиль практически полностью уничтожен в ДТП. Фото: topgir.com.ua

По информации Top Gir, электрокар Тесла продали за $19 600. При этом стоимость нового (и целого) экземпляра приблизительно в три раза больше – $62 120. Автомобиль на первый взгляд не подлежит восстановлению.

Разбито ветровое стекло и прозрачная секция крыши, стойки, двери, крылья, проблемы с подвеской, неизвестно, пострадали ли батарея и силовая установка. В салоне заметны подушки безопасности, которые сработали – очевидно, что в ДТП электромобиль Tesla Model Y опрокинулся на крышу.

На кузове Tesla Model Y не осталось уцелевших элементов. Фото: topgir.com.ua

Купленный в США на аукционе автомобиль теперь отправят в Украину, где машину восстановят. Хотя ездить на ней будет очень опасно даже после ремонта. Интересно, что новым этот кроссовер был всего несколько дней – покупатель получил его 31 июля, но разбил на пробеге 172 мили (277 км).

В салоне сработали подушки безопасности. Фото: topgir.com.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Tesla готова заменить эффектный пикап Cybertruck более привычным электромобилем.